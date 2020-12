« The Voice » saison 10 : premières images de la saison anniversaire et nouvelle épreuve inédite !

4.9 ( 10 )



« The Voice » saison 10. Avis aux fans, et ils sont nombreux ! La saison 10 de « The Voice : la plus belle voix » arrive très bientôt sur TF1. La date pourrait être officialisée dans quelques jours à peine.



Une saison marquée comme vous le savez par le retour de Florent Pagny, le départ de Pascal Obispo et l’arrivée de Vianney.

Prendront donc place dans les célèbres fauteuils rouges cette année : Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney.

« The Voice » saison 10 : une nouvelle étape les « Cross Battles »

Hier, dans le cadre de la visio conférence de presse de présentation, une nouvelle épreuve a été dévoilée : les « Cross Battles » !



Lors cette étape inédite, deux talents de deux équipes différentes vont devoir s’affronter. Et pour les départager on fera appel au public de l’émission et uniquement à lui. Cette nouvelle épreuve sera la toute dernière avant les grands shows en direct et prendra donc place après les « K.O. ».

Une épreuve qui pourrait apporter son lot de surprises puisque des coachs pourraient ne pas arriver aux primes avec le même nombre de talents. Et il n’est pas exclu que, en fonction des votes du public, certains se retrouvent sans aucun talent lors de la phase finale, celle des grands shows en direct.

Vidéo

Le week-end dernier, lors de la cérémonie de Miss France 2021, de premières images ont été dévoilées. Si vous n’y étiez pas, découvrez-les maintenant.

« The Voice » revient bientôt sur TF1 et MYTF1. Répondrez-vous à l’appel de cette saison anniversaire ?

