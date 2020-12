« Toute la musique qu’on aime » du 31 décembre 2020 : les invités de Nikos Aliagas ce soir sur TF1

4.5 ( 8 )



Annonces





« Toute la musique qu’on aime » du 31 décembre 2020. Tel un rituel qui se perpétue désormais chaque année, vous passerez à la nouvelle année en compagnie de Nikos Aliagas. Rendez-vous dès 23h30 juste après « Le Grand Bêtisier du 31 » sur TF1 et MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Changement d’année en musique avec Nikos Aliagas et de nombreux chanteurs, comédiens, humoristes… venus fêter avec lui le passage à l’année 2021 à Disneyland Paris.

Avec Toute La Musique du 31, vous allez chanter, danser et fêter le Réveillon en chansons avec tous les invités conviés par Nikos…

« Toute la musique qu’on aime » du 31 décembre 2020 : les invités de Nikos Aliagas ce soir

Vous souhaiteront une belle et heureuse année 2021 :



Annonces





Amir, Bilal Hassani, Bruno Solo, Carla Bruni, Elie Semoun, Fauve Hautot, Florent Peyre, Jean-François Piège, Vanessa Guide, Philippe Lacheau, Tarek Boudali et Julien Arruti, Louane et Thomas Dutronc

Et juste après…

Découvrez le concert de David Guetta, « United at home » à Paris, le 3ème opus de sa série de concerts caritatifs « United At Home » au profit de l’UNICEF et des Restos du Cœur.

Soucieux de rassembler le plus grand nombre, l’artiste international proposera ainsi un Nouvel An « connecté » pour fêter 2021.

Ce show sera diffusé sur tous les réseaux sociaux de David Guetta dès minuit et sur TF1 dès 01H20

Les dons aux associations sont d’ores et déjà possibles, rendez-vous sur www.davidguetta.com/dons

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés