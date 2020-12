Un si grand soleil : Becker en danger, Elise prête à accoucher, ce qui vous attend lundi 21 décembre (épisode n°541 en avance)

4.4 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous avez hâte de savoir ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 541 du lundi 21 décembre, Becker est en danger de mort !



En effet, alors que Sofia et Philou préparent la soirée en l’honneur de Clément, ils sont pris en otage par un homme cagoulé et armé qui compte tuer Becker !



Un tireur se positionne en hauteur et vise Clément pendant la soirée… Manu est présent, tout comme Akim qui veut faire son stage de terrain auprès de lui. Et pendant ce temps là, Elise est prête à accoucher et n’arrive pas à joindre Sofia. Du coup, elle part à la maternité avec Bilal…

De son côté, Laetitia décide de revenir sur sa décision. Elle annonce à Laetitia qu’elle ne changera pas le mode de garde de Camille et qu’elle reste à Montpellier pour son bien. Elle invite Manu à prendre un café et lui annonce sa décision, il est très content, tout comme Camille qui remercie sa mère.



Et tout va bien pour Virgile puisque Blamont a finalement accepté son offre de 50.000 euros, il lui vend son camping. Eliott annonce à Eve qu’il va travailler avec Virgile…

Rendez-vous lundi 21 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

