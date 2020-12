Un si grand soleil : Becker rattrapé par son passé, Lucille témoigne, ce qui vous attend lundi 28 décembre (épisode n°546 en avance)

4 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence à peine et vous vous demandez déjà ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 546 du lundi 28 décembre, Becker comprend qu’il est rattrapé par son passé…



En effet, il demande à aller voir une dénommée Sylvie Payet en prison mais on l’informe qu’elle s’est suicidée il y a trois semaines !



Becker raconte à Janet qu’il avait envoyé cette femme en prison malgré le fait qu’il était convaincu qu’elle mentait pour protéger son mari… Selon Becker, c’est son mari qui avait assassiné leur propriétaire mais Sylvie avait avoué le meurtre pour le protéger.

Janet et Clément comprennent que c’est bien Becker qui était visé lors de la fusillade…



De son côté, Akim encourage Lucille à faire publier le témoignage qu’elle a écrit sur la fusillade. Lucille hésite mais finit par annoncer à Ludo qu’elle va envoyer son texte à la presse.

Quant à la famille Bastide, c’est toujours aussi tendu. Kelly décide de s’en aller, contre la volonté d’Alice. Elle ne veut pas être au coeur de sa crise de couple et Arthur est déçu qu’elle s’en aille… Alice se confie à son demi-frère, Xavier, qui doit justement revenir à Montpellier le lendemain.

Rendez-vous lundi 28 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

