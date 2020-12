Un si grand soleil : Hassan suspecté, Kelly s’en va, ce qui vous attend mercredi 23 décembre (épisode n°543 en avance)

4.9 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Fan de « Un si grand soleil » et impatient de découvrir ce qui vous attend demain ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 543 du mercredi 23 décembre, Hassan va être suspecté d’avoir commandité la fusillade depuis sa cellule !



Annonces



Annonces

En effet, alors que l’enquête piétine et qu’Alex se demande si ce ne serait pas quelqu’un qui voudrait se venger, Cécile appelle Manu…



Annonces



Annonces



Annonces





Elle lui demande si ce ne pourrait pas être Hassan depuis sa cellule. Manu va le voir, il jure que ce n’est pas lui mais le flic ne le croit pas…

Chez les Bastide, Kelly fume un joint et encourage Arthur a faire pareil ! Julien rentre et retrouve son fils sous l’emprise de la drogue. Il fait la morale à Kelly, qui décide de partir de leur maison. Julien explique tout à Alice quand elle rentre, mais elle ne le comprend pas et une nouvelle dispute éclate ! Quelques heures plus tôt au zoo, Alice a expliqué à Ludo que rien ne s’arrange pour son couple et qu’elle a même pris Julien en grippe…



Annonces





Quant à Elisabeth, elle a réussi à passer un cap avec Alain. Elle le remercie et lui demande d’avancer doucement. Alain accepte et l’embrasse.

Rendez-vous mercredi 23 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés