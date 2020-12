Ici tout commence : Teyssier fait chanter Claire, Rose renonce, ce qui vous attend mercredi 23 décembre (épisode n°38 en avance)

4.8 ( 11 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 38 du mercredi 23 décembre, Teyssier ne va pas hésiter à faire chanter Claire !



En effet, Teyssier veut reprendre sa place à l’institut et il n’hésite pas à dire à Claire qu’avec ce secret il a toutes ses chances de revenir…



Claire parle à Louis des propos de Teyssier. Louis n’hésite pas à aller le retrouver et lui dire que s’il fait chanter sa mère, il le tuera !

Antoine demande à Rose s’il doit organiser le vote demander par Clotilde. Rose lui dit que ce n’est pas la peine, Clotilde va gagner sans problème… Et de son côté, Guillaume ne comprend pas Clotilde. Il lui dit qu’il ne lui reste plus que sa soeur après la mort d’Auguste et qu’elle ne devrait pas lui déclarer la guerre. Il lui confie que même si elle le nommait proviseur, il ne reviendrait pas avec elle.



Quant à Noémie, elle demande à Maxime son aide pour la bûche qu’elle veut faire pour contrer Teyssier. Il accepte mais ça vexe Medhi… Noémie lui propose de bosser dessus tous les trois.

Rendez-vous mercredi 23 décembre à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

