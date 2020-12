Un si grand soleil : Laetitia en larmes, Alain sous le charme, ce qui vous attend jeudi 17 décembre (épisode n°539 en avance)

4.8 ( 6 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 539 du jeudi 17 décembre, Laetitia va finalement découvrir la drogue dans son sac…



Annonces



Annonces

Laetitia retrouve Manu et lui montre le sachet de cocaïne, il avoue avoir voulu la piéger !



Annonces



Annonces



Annonces





Laetitia est choquée qu’ils en soient arrivés jusque là et quand elle rentre chez elle, elle fond en larmes dans sa chambre. Camille voit que ça ne va pas et l’interroge. Laetitia lui confie qu’avec son père ils sont entrain de se détruire. Camille l’encourage à faire la paix avec Manu…

De son côté, Kira avoue à Manu que Hassan était le chef des pirates de la route. Mais alors qu’il est mis en examen et avant son transfert en prison, Hassan jure qu’il se vengera de Manu…



Annonces





Alain et Elisabeth ont passé la nuit ensemble. Et si pour Alain tout était parfait et qu’il confie à Janet qu’il ressent des choses très fortes, Elisabeth pense avoir tout gâché. En effet, elle confie à Justine qu’elle pensait à Hugues au moment de coucher avec Alain…

Quant à Becker, il n’est pas ravi à l’idée de recevoir une médaille. Il pense que ça le rapproche de la retraite mais Janet l’encourage à être fier de cette distinction.

Rendez-vous jeudi 17 décembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil »..

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés