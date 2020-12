Demain nous appartient spoiler : Solenne reçoit un cadeau inattendu (VIDEO)

5 ( 2 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – C’est toute la vie de Solenne qui s’est écroulée ces derniers temps dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, depuis que l’adolescente et son frère ont appris la vérité sur leur père et l’accident, plus rien ne sera jamais comme avant…



Mais dans quelques jours, alors que Solenne se balade sur le marché de Noël de Sète avec Clémentine, elle reçoit une très jolie surprise des mains du Père Noël.



Clémentine et Solenne se baladent sur le marché de Noël. Arrêtées à un stand, elles sont abordées par un homme déguisé en Père Noël. Jugeant que Solenne a été très sage cette année, il lui remet une enveloppe avant de disparaître dans la foule. A l’intérieur, une grosse somme d’argent en liquide pour l’aider à payer son opération. C’est ça, la magie de Noël !

Demain nous appartient spoiler Solenne reçoit un beau cadeau de Noël en avance



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

