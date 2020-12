« Zootopie » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir

4.3 ( 7 )



« Zootopie », un film d’animation pour toute la famille des studios Disney, est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur M6 et 6PLAY (fonction direct). Rendez-vous dès 21h05 !



« Zootopie » : histoire, résumé, synopsis

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque…

5 choses à savoir sur votre film

❚ MEILLEUR FILM D’ANIMATION Lors de sa sortie en 2017, “Zootopie” a été sacré Meilleur film d’animation aux Oscars et aux Golden Globes. Les professionnels l’ont également sacré meilleur film d’animation lors des Producers Guild of America Awards.

❚ UN ÉCOSYSTÈME INSPIRÉ DES GRANDES MÉTROPOLES Ce ne sont pas moins de 6 quartiers qui abritent les animaux dans la ville de “Zootopie”, chacun avec leurs spécificités qu’elles soient climatiques (Toudraville est constitué de neige et de glace) ou dimensionnelles (Sourisville accueille les plus petits mammifères).



❚ UNE STAR DU TATAMI AU DOUBLAGE Teddy Riner, le judoka français le plus titré de tous les temps avec notamment 2 médailles d’or aux Jeux Olympiques et 10 médailles d’or aux championnats du monde, prête pour la première fois sa voix à un personnage de dessin animé. Il incarne Finick, un fennec bagarreur. Claire Keim, Fred Testot ou encore Pascal Elbé font également partie de l’aventure.

❚ UN SUCCÈS MONDIAL “Zootopie” cumule plus de 4,5M d’entrées en France et dépasse le milliard de recettes au box-office mondial ce qui le propulse numéro 2 des plus grands succès de l’histoire des classiques Disney, derrière l’indétrônable “La Reine des Neiges”.

❚ UNE VOIX BIEN CONNUE DE M6 Marie-Eugénie Maréchal, prête sa voix à Judy Hopps, une lapine qui rejoint la police de Zootopie. Connue des téléspectateurs français, elle est la voix française de Kirsten Dunst, Elizabeth Banks, Amanda Seyfried, Christina Ricci ou encore de Ginnifer Goodwin (“Once Upon a Time”, “Why Women Kill”)

La bande-annonce de votre film

Comme souvent, on termine avec les images et la bande-annonce du film

Par les créateurs de « La Reine des neiges » et « Des nouveaux héros », découvrez ce soir « Zootopie » sur M6 et 6PLAY.

