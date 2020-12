Audiences TV prime 20 décembre 2020 : « Solo: A Star Wars Story » en tête (TF1), beau score pour « Epouse-moi mon pote »(W9)

4.8 ( 17 )



Audiences TV prime 20 décembre 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est adjugée la première place des audiences de la première partie de soirée avec la première diffusion en clair du film de Ron Howard « Solo: A Star Wars Story ».



Ce second spin-off de la franchise Star Wars™ depuis que Disney en a repris les rênes a pu compter sur 4.09 millions d’inconditionnels soit 18.1 % du public présent devant son poste de télévision

Audiences TV prime 20 décembre 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le film de et avec Alain Chabat « Santa & Cie ». Il a amusé 3.95 millions de Français pour une part d’audience moyenne de 15.5 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).



Sur France 3 « Les enquêtes de Vera » peuvent compter sur leurs fidèles avec 3.6 millions de fans et 13.7% de part de marché pour le premier épisode, pourtant déjà diffusé.

Le magazine de M6 « Zone Interdite » nous proposait hier soir l’épisode 1 de « Changement de vie : 3 ans après ont-ils réalisé leurs rêves ? ». Et si vous avez été 3 millions il y a 3 ans à suivre le pari fou de ces familles, vous étiez 2.6 millions hier soir à suivre l’évolution de leurs projets (pda 10.5%).

3 autres chaînes ont performé hier soir. À commencer par W9 avec la rediffusion du film « Epouse-moi mon pote » de Tarek Boudali vu ou revu par 1.1 million de personnes soit 4.5% du public présent devant son poste de télévision.

Beau score pour C8 avec le film de Philippe Labro « Sans mobile apparent » suivi par 1.1 million de cinéphiles (pda 4.3%).

Quant au cultissime « Ben-Hur » de William Wyler avec Kirk Douglas, il a pu compter hier soir sur Arte sur 963.000 nostalgiques et 5.1% de part d’audience moyenne.

