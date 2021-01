« Quelque chose a changé » avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix : ce soir sur France 3

4.8 ( 6 )



« Quelque chose a changé » est un téléfilm déjà diffusé sur France 3 mais qui risque bien de rencontrer un nouveau succès d'audience. Il est porté de chic, de choc et de charme : Pierre Arditi et Evelyne Bouix.



« Quelque chose a changé » : histoire

A la veille du week-end, Louis-Régis Dupont-Moreau, Président du groupe Tencom, géant de l’énergie et de téléphonie, a été mis en minorité par le conseil d’administration. Les actionnaires réclament sa démission. « Le Roi Du Monde », tel que le surnomment ses détracteurs, est harcelé par les journalistes.

Lucien, son chauffeur, décide de l’exfiltrer de Paris et de l’emmener « respirer » à la campagne. Louis Régis semble s’abandonner à cette proposition et se retrouve devant une charmante auberge au bord de la Loire. Sur place, Louis Régis à la « mauvaise” surprise de se retrouver face à Juliette, son ex-épouse, qui dirige l’établissement avec l’aide de son mari Adrien. Les retrouvailles s’annoncent mouvementées, surtout pour un ex-mari qui a oublié, depuis fort longtemps, ce qu’était la vraie vie, l’amour, les autres et surtout lui-même !

Casting : interprètes et personnages

Pierre Arditi (Louis-Régis)

Evelyne Bouix (Juliette)

Eric Veillard (Adrien)

Peggy Leray (Emilienne)

Audrey Beaulieu (Valentine)

Guillaume Carcaud (Lucien)



Un nouveau succès d’audience ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en janvier 2018, ce téléfilm s’était imposé en tête des audience en réunissant 4.316.000 téléspectateurs pour 17.8% de part de marché.

📺 La force était avec #France 3 hier ! Vous étiez 4,3 millions de tvsp devant « Quelque chose a changé » avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Merci ! Le replay, ici ▶️ https://t.co/KGdztWRyiA pic.twitter.com/5zZrbfJ77O — France 3 (@France3tv) January 17, 2018

Nouveau succès d’audience en vue ce soir ?

Extrait vidéo

Vous aimez les images ? Voici un extrait de votre téléfilm

Pour la suite c’est ce soir que ça se passe dès 21h05 sur France 3 ou sur France.TV

