« Lego Masters » du 12 janvier 2021 : ce soir c’est la finale sur M6

4.8 ( 9 )



Annonces





« Lego Masters » du 12 janvier 2021. Et oui c’est fini pour la saison 1 « Lego Masters ». Ce soir dès 21h05 sur M6 place à la finale ! Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Lego Masters » du 12 janvier 2021 : la finale (programme)

Dernière ligne droite pour nos candidats : c’est la grande soirée finale ! Pour pouvoir prétendre au titre de Lego Masters, les binômes toujours en lice vont devoir faire voyager Éric Antoine et nos brickmasters Georg et Paulina dans le temps !

En 15 heures, ils vont devoir réaliser la fresque la plus majestueuse et la plus grande jamais construite sur le thème d’une période historique imposée : la Préhistoire, le Moyen Âge, le western ou le futur. Entre un volcan gigantesque et un château féérique, entre des mini-mammouths domestiques et un dragon majestueux, entre un concours de danse country de cowboys et une course épique de vaisseaux spatiaux, ces pièces vont vous projeter dans un monde incroyable où l’imaginaire, le spectaculaire et l’humour sont rois. À la clé de cette épreuve survoltée : la place en finale !

Pour la toute dernière épreuve de ce concours hors-norme, les candidats devront relever le défi le plus difficile : créer leur chef d’œuvre sans aucune contrainte imposée. Pour cette ultime étape, un panel constitué d’un public d’anonymes, d’anciens candidats et des 2 brickmasters devra distribuer son vote sur leur création favorite. Celle qui obtiendra la majorité des votes consacrera le binôme vainqueur de la compétition !



Annonces





"C’est la finale ! Je suis comme un fou" 😍

J-1️⃣ avant la grande soirée finale de #LegoMasters !

🗓️ RDV demain à 21.05 pic.twitter.com/3N9QOpWdcL — M6 (@M6) January 11, 2021

Alors qui fera le plus rêver avec son chef-œuvre ? Qui accèdera enfin sur la première marche ? Qui sera désigné Lego Masters France ? Réponse ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés