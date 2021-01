Audiences TV prime 15 janvier 2021 : « Le crime lui va si bien » en tête (France2), « La chanson secrète » leader sur cibles (TF1), succès pour « Huguette » (Arte)

4.7 ( 13 )



Audiences TV prime 15 janvier 2021. Hier soir, et sans surprise, nouvelle victoire et nouveau succès pour la série de France 2 « Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo.



Hier soir la chaîne proposait l’épisode inédit « Esprit es-tu là ? ». Verdict : 4.75 millions de téléspectateurs pour 20.5% de part de marché.

#Audiences @France2tv hier la fiction inédite « Le crime lui va si bien » avec @ClaudiaTagbo de nouveau leader avec + 4,7M de tvsp et 20,5% Pda 👏🏻

#Création @Francetele ➡️ A revoir sur France•tv

📍RDV vendredi 22.01 à 21h05 avec la fiction « une mort sans importance » pic.twitter.com/wI9FiuGLWZ — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 16, 2021



Audiences TV prime 15 janvier 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite le divertissement de TF1 « La chanson secrète » avec Nikos Aliagas et ses invités. Beaucoup d’émotion au rendez-vous encore une fois et 3.86 millions de fidèles au programme (19.5% de pda). TF1 était toutefois leader sur cibles avec 27% de pda sur les jeunes et 26% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 Belles performances pour #LachansonSecrete présentée par @nikosaliagas hier soir#Leadership sur cibles 📌3.9M tvsp ✅26% PdA Fem-50RdA

✅27% PdA 15-24 ans

✅27% PdA 15-34 ans

✅23% PdA 25-49 ans ▶️A voir ou revoir sur MyTF1 pic.twitter.com/DhsasL1E9c — TF1 Pro (@TF1Pro) January 16, 2021

M6 complète le podium avec la saison 17 de « NCIS ». Le seul inédit de la soirée était à haut niveau avec 3.11 millions d’inconditionnels soit 12.9% des téléspectateurs.

Sur France 3, 2.11 millions de téléspectateurs ont rendu hommage à Georges Pernoud dans le cadre de la soirée spéciale qui lui était consacrée (9.8% de pda).

Beau succès pour Arte qui complète le top 5 avec le téléfilm « Huguette » avec Line Renaud. Il a été vu ou revu par 1.43 million de personnes soit 6.1% de l’ensemble du public.

