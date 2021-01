Déprogrammation « Les Enfants de la Musique » : France 3 rend hommage à Georges Pernoud ce soir…

4.6 ( 12 )



Déprogrammation « Les enfants de la musique ». En ce vendredi 15 janvier 2021, France 3 rend hommage à Georges Pernoud, le présentateur historique de “Thalassa” décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 73 ans.



France 3 rend hommage à Georges Pernoud : demandez le programme

Au programme de votre soirée…

⛵️ « Il était une fois Thalassa »

⛵️ Séquences emblématiques issues de 40 ans de reportages

⛵️ De nombreux témoignages

« Georges Pernoud, l’homme qui aimait la mer », un film de Simon Thisse – Produit par Programm33



Georges Pernoud était l’une des personnalités les plus populaires de la télévision française. Il a su pendant plus de 40 ans partager avec le plus grand nombre ses passions et ses découvertes. Mais dernière cet immense succès télévisuel, qui était-t-il vraiment ? Depuis les ruelles du Maroc de son enfance et la couverture de Mai 68, comme cameraman, … retour sur l’incroyable épopée du fondateur et présentateur de Thalassa. Un homme qui a sillonné les quatre coins du globe à la rencontrent des femmes et des hommes qui vivent de la mer et la protègent.

Il a été le capitaine et le visage de @ThalassaOff… Merci pour tout 💙 Soirée d'hommage à #GeorgesPernoud, ce vendredi dès 21.05 : 🔹 « Il était une fois Thalassa »

🔹Séquences emblématiques issues de 40 ans de reportages

🔹 De nombreux témoignages pic.twitter.com/wCF3mpnG7f — France 3 (@France3tv) January 14, 2021

Déprogrammation de l’émission « Les enfants de la musique »

Cette soirée hommage a pour conséquence la déprogrammation de l’émission « Les Enfants de la musique » chantent les années 70 et les années 80. Présentée par Bruno Guillon, accompagné au piano par André Manoukian, elle sera diffusée à une date ultérieure.

