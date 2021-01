Audiences TV prime 6 janvier 2021 : Succès pour « Doc » leader (TF1) devant « La fugue » (France 2)

4.3 ( 6 )



Audiences TV prime 6 janvier 2021. Hier soir TF1 lançait sa nouvelle série évènement « Doc » ou les aventures d’un brillant et très séduisant médecin italien qui, après s’être fait tirer dessus, a oublié les 12 dernières années de sa vie.



Et les téléspectateurs Français lui ont réservé un bel accueil avec 4.43 millions de curieux pour le premier épisode et 3.85 pour le second. La part d’audience moyenne est de 18%.

Sans surprise le charme de Luca Argentero a particulièrement opéré sur le public jeune et féminin avec notamment 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1 #DOC leader pour le lancement hier soir avec 4,4 millions de tvsp sur le premier épisode, et en moyenne sur les 2 premiers épisodes: ✅28% de PdA FRDA-50

✅30% de PdA 15-24a Rdv en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/TluXdeQtOk — TF1 Pro (@TF1Pro) January 7, 2021

Audiences TV prime 6 janvier 2021 : les autres chaînes

Sur France 2 le très beau téléfilm « La Fugue » n’a pas démérité. Porté par Valérie Karsenti, Samir Guesmi et Sagamore Stévenin, il a convaincu 4.11 millions de téléspectateurs pour 17.3% de part de marché.

M6 complète le podium avec son magazine « Recherche appartement ou maison ». Un inédit marqué notamment pour les déboires immobiliers de Jeanfi Janssens. Verdict : 2.64 millions d’acheteurs potentiels soit 11.4% du public présent devant son poste de télévision.

Quant au documentaire de France 3 « Charlie Chaplin : le génie de la liberté » il a suscité la nostalgie de 1.80 million d’admirateurs (8.6% de PDA).

C’est TMC qui complète le top 5 avec le spectacle inédit d’Anne Roumanoff « Tout va bien ! ». Et il a amusé 841.000 personnes soit 4% des téléspectateurs.

