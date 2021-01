4.9 ( 8 )



Annonces





« Tous en cuisine » du 7 janvier 2021. Après la galette des rois hier, deux recettes seront au menu du nouveau numéro de « Tous en cuisine » ce soir sur M6 dès 18h40.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui vous seront nécessaires à leur réalisation.

« Tous en cuisine » du 7 janvier 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

SPAGHETTIS AU FROMAGE ET POIVRE (Cacio e Pepe)

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





320g de spaghettis

3 cuil. à soupe de poivre noir

70g de pecorino

70g de parmesan

Gros sel de cuisine

Les ustensiles

1 casserole haute + 1 pince à pâte

1 mortier + 1 pilon

1 sauteuse type wok

CITRON SOUFFLÉ

Les ingrédients pour 4 personnes

4 gros citrons jaunes de Menton ou bio coupés à ¾ et évidés sans trouer le fond (vous pouvez utiliser la pulpe pour le jus)

125g de lait entier

9g de fécule de maïs

13g + 60g de sucre

3g de zestes de citron jaune

10g de jus de citron jaune

2 jaunes d’œuf

3 blancs d’œuf

Sucre glace

Les ustensiles

1 casserole + 1 fouet + 1 saladier + 1 saladier de glaçons

1 saladier + 1 batteur à main + 1 maryse + 1 cuillère à soupe + 1 plaque à pâtisserie

On fait quoi de tout ça ?

On fait quoi de tout ça ? Pas de panique ! Pour être certain de parfaitement réaliser cette recette, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Quelle audience pour Cyril Lignac ?

Même si on est loin des scores que « Tous en cuisine » parvenait à réaliser durant le premier confinement, notez que l’émission se porte bien. Hier soir vous étiez 1.85 million à vous régaler en compagnie de Cyril Lignac et Jérôme Anthony (9.4% de pda).

Retrouvez « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6 et 6Play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés