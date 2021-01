« Balance ton post » du 7 janvier 2021 : sommaire et invités de ce soir sur C8

4.9 ( 7 )



« Balance ton post » du 7 janvier 2021. Premier numéro de l’année pour « Balance ton post » ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal. Une émission présentée par Cyril Hanouna.



Et il sera notamment question du vaccin contre la Covid-19. Doit-on se faire vacciner ? Le vaccin est il dangereux ? La réponse à toutes ces questions et bien plus encore ce soir dès 21H15.

« Balance ton post » du 7 janvier 2021 : sommaire et invités de ce soir

Spécialistes, médecins, éditorialistes, tous seront là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le vaccin. Ils feront notamment face à un panel de Français de 16 à 65 ans !



Si vous avez des quetions, envoyez-les avec le hashtag #BalanceTonPost !

Et parmi les invités :

– Le Docteur Robert Sebbag, infectiologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Confronté à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, il s’est fait vacciner mardi et il répondra à toutes vos questions sur la vaccination.

– Julien Borowczyk. Député LREM, mais également médecin généraliste et président de la mission d’information Covid19 à l’Assemblée Nationale, il défendra la stratégie gouvernementale sur le vaccin.

– Réputée pour son franc parler, la comédienne Veronique Genest a souvent donné son avis sur la gestion de la crise sanitaire depuis le début de la pandémie mondiale. Elle avoue se poser beaucoup de questions sur le vaccin, et sera là ce soir en direct dans BalanceTonPost.

« Balance ton post » numéro spécial vaccination contre la Covid-19 ce soir sur C8.

Ce soir dans #BalanceTonPost nous répondons à toutes vos questions sur le vaccin. Envoyez-les nous avec le hashtag #BalanceTonPost ! Rendez-vous ce soir à 21h15 sur @C8TV ! pic.twitter.com/OXSATpneFO — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 7, 2021

