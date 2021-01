4.5 ( 10 )



Annonces





Clap de fin pour « Alice Nevers ». Malgré un beau succès d’audience – la dernière saison l’a encore prouvé – la série de TF1 ne devrait pas connaître de suite. Et c’est le site AlloCiné qui annonce cette bien mauvaise nouvelle en exclusivité.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Malgré le succès de la dernière saison et notamment de son final diffusé en novembre dernier – le double épisode avait convaincu 5.18 millions d’inconditionnels pour 23.5% de pda – la décision serait actée.

Clap de fin pour « Alice Nevers » ?

De bonnes audiences mais un arrêt de la série ? Comment l’expliquer alors ? Et bien selon le célèbre site spécialisé dans le cinéma et les séries, c’est la baisse des performances sur cibles (public jeune et féminin essentiellement) qui aurait eu raison de l’avenir de la série.

Car si les inconditionnels étaient toujours-là avec plus 5 millions de téléspectateurs chaque semaine, les résultats enregistrés sur les cibles prioritaires n’étaient pas satisfaisants pour la chaîne. Le double épisode final n’avait par exemple réuni que 16.9% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats soit moins que les équipes du « 9.1.1 » sur M6.



Annonces





Audiences TV prime 5 novembre 2020 : le final d’« Alice Nevers » en tête devant « Les Sept Mercenaires » https://t.co/YjrvTWmvcT #TéléMédias #AliceNevers #audiences pic.twitter.com/Q5b4W1kDaG — Stars Actu (@starsactu) November 6, 2020

Durant de longues semaines c’est en effet les équipes d’urgence du « 9.1.1 » puis de « 9.1.1 : Lone Star » – la série originale puis la série dérivée – qui se sont imposées sur cette cible si prisée des annonceurs, cible très importante pour une chaîne commerciale et sur laquelle M6 était leader.

Une bien triste nouvelle donc pour les fans d’une juge qui va beaucoup nous manquer. Mais comme le rappelle Allo-Ciné tout n’est pas perdu puisqu’un crossover avec « Section de recherches » s’annonce très bientôt.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés