Plus belle la vie : ce soir, Emma rejetée par Mathis (résumé + vidéo épisode 4192 PBLV du 12 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4192 du mardi 12 janvier 2021 – Mathis se rejette Emma ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’Emma rechigne à aller travailler mais qu’elle veut s’occuper de son fils, ce dernier ne réclame que son père…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4192

Boher essaie de savoir auprès du Pope où Irina se trouve. Lougane apprend à Léa que Samia a disparu et lui met la pression pour la remplacer à la mairie. Léa ne comprend pas pourquoi Boher ne lui a rien dit et veut le convaincre de ne pas agir seul surtout s’il s’agit d’un coup de Pavel. Le premier contact entre Ariane et Cissé est mal passé pour le commissaire qui se fait appeler bamboula par Ariane. Elle s’excuse platement mais Cissé veut lui coller une procédure…



Chloé est emmenée à l’hôpital. Sabrina est effondrée et en veut à la terre entière. Les colocs ne veulent plus d’elle à l’appart même si Nathan a réussi une fois de plus à sauver son cas. C’est sa dernière chance mais Sabrina s’en fout. Plus rien ne semble l’atteindre…

Baptiste a une surprise pour Emma, qui n’a en ce moment, pas envie d’aller bosser chez GTS. Il veut un deuxième enfant…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4192 du 12 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

