Demain nous appartient spoilers : Victor tombe, Anne-Marie se marie, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 4 au 8 janvier)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 4 au 8 janvier 2021 – On est samedi et comme chaque week-end, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine s’annonce pleine de rebondissements !



Lou va finalement dénoncer Victor à la police et il va se retrouver en prison ! Mais il protège Flore, qui de son côté avoue à Alex qu’elle est mouillé et risque elle aussi de finir en prison…

Soraya est interrogée après que la police ait localisé Rémy en Tunisie. Et Sandrine est convaincue que Franck cache un lourd secret ! Ca ne s’arrange pas quand Anne-Marie annonce qu’elle a décidé de se marier avec Franck !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 4 au 8 janvier 2021

Lundi 4 janvier (épisode 832) : Encore sous le choc de sa macabre découverte, Sandrine profère des accusations qui perturbent Anne-Marie et sèment le doute autour d’elle : a-t-elle vraiment vu ce qu’elle prétend ou ne cherche-t-elle qu’à ranimer de vieux conflits familiaux ? Au pied du mur, Victor s’inquiète pour sa famille. Judith ment à Noor à propos de la soirée du Nouvel An.

Mardi 5 janvier (épisode 833) : Persuadée qu’un terrible danger menace ses proches, Sandrine ne trouve personne pour la soutenir. Même Morgane, incrédule, lui conseille de passer à autre chose. Georges et Karim se demandent si Victor n’a pas bénéficié de l’aide d’un complice. Charlie confie son secret à Christelle.

Mercredi 6 janvier (épisode 834) : Inquiète, Chloé décide d’aider Sandrine à mener l’enquête. Mais Victoire et Arthur craignent que le bonheur d’Anne-Marie ne s’en trouve menacé. La famille Lazzari commence à se diviser. Alex est très troublé par les révélations de Flore. Une rumeur met sens dessus dessous la vie de Charlie.

Jeudi 7 janvier (épisode 835) : Alors que sa mère flotte sur un petit nuage, Sandrine fait une nouvelle découverte qui la bouleverse. Elle ne peut s’empêcher de tout lui raconter. Mais Anne-Marie semble décidée à être heureuse, avec ou sans l’aval de sa fille. Ben et Solenne font de nouvelles rencontres. Judith décide d’emménager chez Alex, mais tout ne se passe pas comme prévu…

Vendredi 8 janvier (épisode 836) : Quand Arthur a des ennuis, Sandrine est persuadée de voir ses craintes se réaliser. Mais le reste de sa famille a toujours du mal à la croire, en particulier Anne-Marie. Bart est de plus en plus troublé par sa nouvelle employée. Marianne conseille à Judith de retourner vivre chez sa mère.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce du 4 au 8 janvier

Voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

