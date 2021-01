Audiences TV prime 1er janvier 2021 : « Le crime lui va si bien » large leader, « District Z » plonge, succès pour « Les Mandrakes d’or »

4.5 ( 10 )



Audiences TV prime 1er janvier 2021. Qui a remporté la bataille des audiences de ce premier jour de l’année 2021 ? Et bien après le carton de son réveillon c’est encore France 2 qui se distingue avec la rediffusion de l’épisode pilote de sa série « Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo.



Malgré son statut de rediffusion, il a été vu ou revu par 4.43 millions de téléspectateurs soit 19.2% du public présent devant son poste de télévision. Attention des inédits débarquent dès vendredi prochain.

Audiences TV prime 1er janvier 2021 : autres chaînes

Soirée beaucoup plus difficile pour « District Z » qui n’affiche plus que 2.72 millions d’amateurs de zombies et 12.2% de part de marché sur l’ensemble du public. La chute se poursuit donc.

France 3 se contente de la 3ème place avec son hommage à Robert Hossein. La chaîne avait choisi de rediffuser le film « Les misérables »avec Lino Ventura , Michel Bouquet et Jean Carmet. Verdict : 1.95 million de nostalgiques pour 10.6% de part d’audience moyenne.



M6 est juste derrière avec la rediffusion du film de David Lowery « Peter et Elliot le dragon » avec Oakes Fegley et Robert Redford. Verdict : 1.92 million de téléspectateurs soit 8.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant la petite lucarne.

Deux autres chaînes au dessus du million. Arte tout d’abord avec le film de Karl Markovics « Hôtel fantôme » qui a fait frissonner 1.18 million de personnes soit 5% des téléspectateurs.

C8 ensuite avec de la magie et la cérémonie des « Les Mandrakes d’or 2020 ». Une soirée animée par Charlotte Bermond et Maxime Guény et suivie par 1.14 million de personnes (pda 5%)

