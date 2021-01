Ici tout commence en avance : Chloé et Salomé au chevet de Maxime (résumé + vidéo épisode 58 du 20 janvier 2021)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 58 du mercredi 20 janvier 2021 – Après le drame de la veille, Chloé et Salomé sont réunies au chevet de Maxime ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Chloé fait la connaissance de Salomé, qui se présente comme étant simplement une amie de Maxime…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 58

A Sète, Chloé et Salomé se rencontrent avant de rendre visite à Maxime dans sa chambre d’hôpital. Heureusement pour lui, le pire a été évité. Marianne cependant ne sait pas quand est-ce que son petit-fils retrouvera l’usage de ses mains.

Et pour calmer les inquiétudes de ses proches, Maxime fait bonne figure alors qu’Antoine et Rose découvrent un indice qui change la donne. En parallèle, Vincent surmonte ses réticences et se laisse prendre au jeu pour retrouver le sourire. Les craintes de Théo le poussent à tout raconter à Charlène à qui il confie ses récentes suspicions.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 58 du 20 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

