Plus belle la vie : ce soir, le départ de Jean-Paul (résumé + vidéo épisode 4198 PBLV du 20 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4198 du mercredi 20 janvier 2021 – C’est l’heure du départ pour Jean-Paul ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, il quitte le commissariat pour prendre le poste de chef de la police municipale. Ses collègues lui ont préparé un pot de départ avec un joli cadeau…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4198

Emma finit de raconter toute l’histoire à Baptiste qui est sous le choc. Elle se sent coupable de la disparition de sa sœur. Le docteur Natasha Friedman, spécialiste en victimologie rencontre Camille et tente de savoir ce qui s’est passé pendant 10 ans mais Camille ne dit rien et reste le plus flou possible. Victoire remarque une cicatrice en forme de J sur l’avant-bras de Camille. Elle tente de la faire parler, mais la gamine s’agite très vite…



Si Riva soutient Thomas, César est un peu plus sceptique face à Barbara. Cette dernière accompagne Thomas dans une petite exploitation de fruits et légumes, elle veut créer un restaurant avec à la carte, des jeunes producteurs locaux et engagés. Thomas trouve l’idée super mais face à la réalité financière, les deux déchantent…

Boher accepte le poste de chef de la Police Municipale. Quand il raconte à Barrault qu’il a eu des propos racistes envers Cissé, Barrault lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4198 du 20 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

