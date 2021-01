Ici tout commence en avance : Clotilde avoue la vérité (résumés + vidéo épisodes 49 et 50 du 8 janvier 2021)

5 ( 5 )



Ici tout commence en avance : résumés et vidéo des épisodes 49 et 50 du vendredi 8 janvier 2021 – Après la déprogrammation d’hier, c’est une double dose de votre feuilleton « Ici tout commence » qui vous attend ce soir avec deux épisodes à la suite. Et pour Clotilde, l’heure est aux aveux…



Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 49

Clotilde annonce à Jérémy que Louis est bel et bien le fils d’Auguste, et qu’elle a truqué le premier test ADN. Elle se dit même prête à tout avouer à Claire et plier bagage. Bien que choqués, Guillaume et Jérémy la dissuadent : sa place est à l’institut.

En concertation avec Constance, Guillaume décide de taire le nom du coupable mais de révéler la vérité au grand jour. Louane et Ludivine défendent par tous les moyens leur mère, mais Gaëtan s’inquiète des conséquences sur leurs études. En parallèle, Marta aide Théo à prendre une décision radicale.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 50

Alors que Guillaume et Clotilde tentent de se pardonner, Claire fait une annonce officielle à l’institut. Assurée du soutien de ses filles, Caroline entreprend de trouver des preuves de son innocence. Marta a une idée pour aider Théo à oublier ses problèmes avec son père.

Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 49 du 8 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

