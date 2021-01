Ici tout commence en avance : Louis confronte Salomé (résumé + vidéo épisode 52 du 12 janvier 2021)

5 ( 1 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 52 du mardi 12 janvier 2021 – Après avoir vu Maxime consoler Salomé hier, Louis devient fou ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, Louis confronte Salomé et l’accuse à nouveau d’être infidèle…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 52

Louis confronte Salomé au sujet de Maxime, persuadé qu’ils ont une liaison. Salomé dément, mais il n’en croit pas un mot, il les a vus dans les bras l’un de l’autre la veille. Face à son fils, Claire choisit de défendre sa belle-fille. Déçu, Louis se rend dans la serre de l’institut avant de tout détruire sur son passage !

Plus tard, Salomé prend une décision importante tandis que Rose et Maxime lui assurent tout leur soutien. Vincent doute de ses choix, mais Célia et Jérémy tentent de le faire changer d’avis. Pendant ce temps, la prise de position d’Anaïs déclenche un débat houleux entre Claire et Clotilde.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 52 du 12 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

