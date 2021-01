Ici tout commence en avance : Salomé couvre Louis (résumé + vidéo épisode 56 du 18 janvier 2021)

5 ( 4 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 56 du lundi 18 janvier 2021 – Une nouvelle semaine commence et elle s’annonce compliquée pour Salomé et Maxime dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Louis va continuer de leur faire la guerre et ce soir, Salomé refuse de dénoncer Louis à la direction de l’institut, elle préfère le couvrir !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 56

Maxime ne supporte plus le comportement de Louis et souhaite en avertir la direction. Salomé tente de l’en dissuader : elle ne peut pas lui faire ça et se sentirait responsable s’il était viré. Face à Claire et Clotilde, Rose propose une idée pour développer la communication autour de l’Institut.

Et alors qu’elle tente d’apaiser les tensions et les rumeurs qui s’emballent à l’institut, Salomé réalise que c’est peine perdue. Furieux contre la décision prise par sa mère, Louis ne compte pas en rester là. Noémie n’accepte pas les méthodes pédagogiques du nouvel enseignant fraîchement arrivé à l’institut.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 56 du 18 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

