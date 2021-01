Ici tout commence : Jérémy se dénonce, Gaëtan rembarre Noémie, ce qui vous attend lundi 1er février (épisode n°66 en avance)

3.6 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous êtes déjà impatient de connaitre la suite de votre feuilleton « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 66 qui sera diffusé le lundi 1er février, Jérémy va se dénoncer pour l’explosion !



Annonces



Annonces

En effet, alors que Louis est interné et que Claire le pense toujours coupable, Jérémy se confie à Hortense, Eliott et Célia.



Annonces



Annonces



Annonces





Il explique que quand ils ont fait leur barbecue sur la plage, il avait emprunté la plancha de la salle YouTube et que c’est lui qui a changé la bouteille de gaz pour qu’on ne voit pas qu’il l’avait utilisée ! Il pense l’avoir mal revissée et être responsable de l’explosion.

Jérémy culpabilise d’avoir laissé Louis se faire accuser et il veut se dénoncer, malgré les réticences de Célia et de Vincent. Ce dernier pense que même s’il avait mal revissée la bouteille, ça n’aurait pas pu provoquer une explosion.



Annonces





Jérémy décide d’aller quand même se dénoncer dans le bureau d’Antoine, en présence du capitaine de gendarmerie.

De son côté, Noémie fait les macarons avec Gaëtan. Elle s’esquive au moment d’un rapprochement mais plus tard, elle confie à Lisandro être attirée par Gaëtan. Ce dernier lui conseille de l’inviter à prendre un verre… Mais Gaëtan refuse et rembarre Noémie ! Il lui explique qu’il préfère qu’ils s’en tiennent à des rapports uniquement professionnels.

Rendez-vous lundi 1er février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.6 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés