Ici tout commence : Louis frappe Jérémy, Guillaume doute de Clotilde, ce qui vous attend mardi 5 janvier (épisode n°47 en avance)

4 ( 4 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes déjà impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 47 du mardi 5 janvier, Louis est anéanti par les résultats du test adn…



Annonces



Annonces

Claire et Salomé sont inquiètes, il n’a pas dormi à la maison.



Annonces



Annonces



Annonces





Et quand il est rentre, il est toujours autant en colère et s’en prend injustement à Salomé… A l’institut, Louis devient fou et frappe Jérémy, qui lui dit comprendre ce qu’il vit ! Maxime doit intervenir pour que Louis s’arrête…

De son côté, Guillaume doute de Clotilde, il pense qu’elle a trafiqué le test. Clotilde lui assure que non mais Guillaume se confie à Constance. Il pense qu’elle ment encore une fois. Quant à Claire, elle demande à refaire le test adn. Rose et Guillaume acceptent mais pas Clotilde. Pour en avoir le coeur net, Guillaume décide de refaire lui-même un test. Il ouvre le casier de Louis et y trouve un peigne avec des cheveux pour faire le test !



Annonces





Teyssier met la pression sur Mehdi, il le rabaisse sans cesse sur ses desserts. Mehdi est épuisé, Maxime s’en rend compte et s’inquiète pour lui, tant pour la pression que sur le fait qu’il bosse non-stop sans prendre le temps de se reposer.

Quant à Hortense, aidée d’Eliott, elle met la pression sur son père…

Rendez-vous mardi 5 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés