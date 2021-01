Demain nous appartient spoiler : Franck rattrapé par son passé (VIDEO)

5 ( 2 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Franck et Anne-Marie ne se connaissent que depuis quelques semaines et déjà ils ont décidé de se marier dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ! Tout semble aller beaucoup trop vite entre le frère de Morgane et la mère de Sandrine…



Mais dans quelques jours, Franck est rattrapé par son passé. Anne-Marie a découvert que son ex-femme, elle aussi plus âgée que lui, s’est suicidée…



En rentrant chez lui, Franck retrouve une Anne-Marie pour le moins contrariée. Elle a appris la vérité : l’ex-femme de Franck s’est suicidée ! Pourquoi ne lui en a-t-il pas parlé ? Pour le frère de Morgane, il est difficile de masquer son embarras.

Demain nous appartient spoiler Franck rattrapé par son passé



