Plus belle la vie en avance : un nouveau commissaire débarque (vidéo PBLV épisode n°4191)

Après que Mazelle soit finalement tombé, c’est encore un nouveau commissaire qui va débarquer au Mistral lundi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et on peut dire qu’il ne va pas faire l’unanimité…



Xavier Revel vient annoncer à Nebout et Boher qu’un nouveau commissaire a été nommé.



Il n’a pas choisi Patrick car il lui fallait quelqu’un d’irréprochable, Nebout comprend sa décision. Revel leur présente le commissaire Cissé, qui selon lui est dynamique et ne mâche pas ses mots…

Jean-Paul, inquiet pour Samia qui selon a été enlevé, aimerait tout de suite faire le point avec le commissaire. Mais ce dernier refuse et préfère s’installer d’abord, ce qui n’est pas du goût de Boher.



Un extrait de l’épisode de PBLV 4191 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4191 du 11 janvier 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

