« John Wick 2 » avec Keanu Reeves : ce soir sur TF1

« John Wick 2 » avec Keanu Reeves, c’est inédit en clair et c’est ce soir sur TF1 dès 21h05. Possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct de MYTF1.



« John Wick 2 » avec Keanu Reeves : résumé, histoire

(Version soft) John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome, où il va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde.

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de la suite de John Wick, sorti en 2014

– Au niveau mondial, ce film a rencontré un plus gros succès que le premier volet avec 171.54 millions de dollars de recettes contre « seulement » 88.76 millions pour le premier.

– Le troisième volet « John Wick Parabellum » est sorti en 2019 et a fait encore mieux que les deux premiers. Il est, avec 326 millions de dollars de recettes, le plus gros succès de la franchise.

« John Wick 2 » avec Keanu Reeves : la bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce de votre film.



Réalisé par Chad Stahelski, « John Wick 2 » met en scène Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose ou bien encore Common. Si vous aimez les films d’action, rendez-vous ce soir sur TF1 dès 21H05.

