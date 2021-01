Brigitte Macron invitée du journal de 20h de TF1 le 17 janvier

4.8 ( 6 )



Brigitte Macron, Première Dame et Présidente de la Fondation des Hôpitaux, sera ce dimanche 17 janvier l’invitée exceptionnelle du journal télévisé de 20H de TF1 pour le lancement de la 32ème édition de l’opération Pièces Jaunes 2021.



À cette occasion, la Première Dame sera sur le plateau du Journal pour répondre aux questions d’Anne-Claire Coudray, qui porteront sur cette opération mais aussi sur les grands thèmes d’actualité du moment.

L’opération Pièces Jaunes

Depuis 1989, la Fondation a contribué à la mise en place de plus de 9 000 projets en faveur des enfants et des adolescents. Chaque année, l’opération Pièces Jaunes fait appel à la générosité du public afin de pouvoir financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics pédiatriques français. Aidez-nous à financer des chambres parent-enfant à l’hôpital, et de nombreux projets permettant d’améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés.

