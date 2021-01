Kim Kardashian et Kanye West : le divorce !

5 ( 3 )



Kim Kardashian et Kanye West vont divorcer, selon les informations publiées par le très bien informé Page Six. Selon le site américain, qui cite des courses proches du couple, « le divorce est imminent ».



Kim Kardashian aurait déjà engagé l’avocate spécialisée en divorces des stars, Laura Wasser.



« Ils restent discrets, mais c’est terminé », a déclaré une source. « Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers pour trouver un accord »

Kim Kardashian, 40 ans, n’a pas été vue récemment avec son alliance, tandis que Kanye West, 43 ans, est resté dans son ranch de 14 millions de dollars du Wyoming pendant les vacances au lieu de les passer avec la famille Kardashian.



« Kim a demandé à Kanye d’aller là-bas pour qu’ils puissent vivre des vies séparées et tranquillement régler les choses pour se séparer et divorcer. » a expliqué une source.

En couple depuis avril 2012, Kim Kardashian et Kanye West s’étaient mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de quatre enfants, dont le dernier est âgé d’un an et demi.

