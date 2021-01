« Tous en cuisine » du 6 janvier 2021 : une seule recette ce soir, Valentina en invitée

4.2 ( 6 )



« Tous en cuisine » du 6 janvier 2021. Aujourd’hui, et cela ne vous aura pas échappé, c’est l’Épiphanie ! Tradition oblige, Cyril Lignac nous proposera une recette de circonstance : une galette des rois à l’amande. Ce sera d’ailleurs la seule recette de ce mercredi soir.



Rendez-vous comme chaque jour dès 18h40 sur M6 et sur 6PLAY.

« Tous en cuisine » du 6 janvier 2021 : les ingrédients et ustensiles pour la recette « Galette des rois à l’amande »

Les ingrédients pour 4 personnes



Pâte feuilletée

2 rouleaux de pâte feuilletée

1 œuf

1 jaune d’œuf

1 cuil. à soupe d’eau

Crème à l’amande

100g de poudre d’amandes

12g de fécule de maïs ou de poudre à crème

80g de sucre glace

20g de lait d’amande

80g de beurre à température ambiante

60g d’œuf

1 cuil. à soupe d’eau

Sirop

100g d’eau

100g de sucre

Les ustensiles

1 plaque à pâtisserie + 1 feuille silicone ou 1 feuille de papier sulfurisé

1 pinceau + 1 petit bol + 2 saladiers + 1 batteur à main + 1 maryse

1 couteau d’office + 1 spatule coudée

1 cercle de 18 à 22 cm de diamètre

1 petite casserole + 1 fouet

On fait quoi de tout ça ?

On fait quoi de tout ça ? Pas de panique ! Pour être certain de parfaitement réaliser cette recette, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Et l’invitée du jour est…

Chaque jour un invité dans « Tous en cuisine ». Hier c’était Max Boublil qui a « performé » lors du démoulage de son gâteau.

"C’est possible que ça ne se démoule pas bien"

Grosse pression pour @max_boublil lors du démoulage de son gâteau 😂

Pour (re)voir #TousEnCuisine, direction @6play ➡️ https://t.co/ojmtoxfv87 pic.twitter.com/EUo5SvGtRf — M6 (@M6) January 5, 2021

Et aujourd’hui c’est Valentina, gagnante de l’Eurovision junior, qui sera l’invitée de Cyril Lignac et de Jérôme Anthony.

Retrouvez « Tous en cuisine » ce soir dès 18h40 sur M6 et 6Play jusqu’au 15 janvier 2021 inclus. Dès le 18 janvier, retour de l’émission « La meilleure boulangerie de France » avec Bruno Cormerais et Norbert Tarayre.

