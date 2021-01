« Le sens de la fête » avec Jean-Pierre Bacri : 5 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir

4.9 ( 10 )



« Le sens de la fête » avec Jean-Pierre Bacri est diffusé ce soir sur TF1 et MYTF1 dans le cadre de l’hommage rendu à ce grand comédien et scénariste disparu il y a quelques jours à peine à l’âge de 69 ans.



« Le sens de la fête » avec Jean-Pierre Bacri : l’histoire

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie… Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

5 choses à savoir sur votre film

– C’est le dernier grand rôle de Jean-Pierre Bacri au cinéma en tant que tête d’affiche;

– Si l’acteur a accepté de jouer dans ce film c’est en grande partie parce qu’Éric Toledano et Olivier Nakache en étaient les réalisateurs;



– Le tournage s’est essentiellement déroulé en Île-de-France, notamment au Château de Courances, et ce durant 9 semaines;

– La B.O du film a été confiée au contrebassiste de jazz Avishai Cohen;

– Box-office : très bien accueilli par la critique, le film a également été un succès en salles avec 2.18 millions d’entrées.

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Aussi drôle qu’émouvant « Le sens de la fête » est notre coup de coeur télé de cette soirée de dimanche.

