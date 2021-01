« Zone Interdite » du dimanche 24 janvier 2021 : sommaire et reportages de ce soir

4.9 ( 8 )



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 24 janvier 2021. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay. Il nous sera bien sûr présenté par Ophélie Meunier.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





L’habitat est le deuxième secteur le plus polluant, après les transports. Il représente 20% des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère. Alors, construire une maison écologique est devenu le rêve de nombreux Français. Ces habitations bioclimatiques, isolées à l’aide de matériaux naturels, permettent aussi de faire des économies, notamment sur les factures d’énergie. Elles séduisent de plus en plus de familles qui construisent ou rénovent avec du bois, de la paille et même… des pneus ! Certains visent l’autonomie en eau et en électricité. C’est aujourd’hui possible grâce aux panneaux solaires et aux cuves de récupérations des eaux de pluie.

« Zone Interdite » du dimanche 24 janvier 2021 : reportages et sommaire de ce soir

À côté de Compiègne (Oise), Frédéric, patron d’une PME et Sabrina, coach en nutrition, deux quinquagénaires, se sont lancés le défi de leur vie : construire une maison de 200 m² à base de… pneus usagés ! Ce type d’habitat original, le Earthship, « géonef » en français, a été créé par Michael Reynolds, un architecte américain. C’est le modèle ultime d’habitat écologique. Semi-enterrée, ce qui l’isole naturellement, la maison est conçue pour être autonome en eau et en électricité. Fini les factures ! Frédéric et Sabrina ont mis en place un chantier participatif, avec des bénévoles. Leur challenge : neuf mois maximum et un budget de 200 000 euros pour réaliser leur rêve !

À Pont-Saint-Esprit dans le Gard, Loïc et Cassandra, 25 ans, souhaitent faire construire leur propre maison. Au départ, ce jeune couple, pas spécialement écolo veut surtout des solutions pour dépenser le moins possible en chauffage. Loïc et Cassandra font des recherches et trouvent une société spécialisée dans la construction de maisons en bois et paille à des prix abordables. Pour 230 000 euros, ils achètent un terrain et font construire une maison en bois et paille de 100 m². Afin de limiter les frais, ils vont faire eux-mêmes le terrassement ainsi que le toit et les finitions. Une aventure pour laquelle ils vont sacrifier tous leurs week-ends !



Annonces





Adèle, 23 ans, maman solo d’Isidore, 2 ans, a opté pour une forme d’habitat écologique très singulière : la tiny house, une maison en bois mobile d’à peine 11 m² au sol avec une mezzanine de la même superficie. Évidemment dans une surface aussi petite, pas question d’accumuler les objets. Et c’est tout le sens de sa démarche. Emblématique d’une génération de jeunes gens préoccupés par la planète, Adèle souhaite moins consommer pour moins polluer. Autre avantage, sa maison ne lui coûte que 48 000 euros ! Étudiante et auto-entrepreneuse, elle ne pouvait pas se permettre d’emprunter une somme plus importante.

Raphaëlle et Gérald, la quarantaine, vivent eux dans un pavillon à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Ce couple veut enfin pouvoir réaliser son rêve de nature : s’installer à plein temps dans leur grande maison en pierre au cœur du Lubéron avec vue imprenable sur les champs de lavande. Un changement de vie radical pour ce couple. Seul problème, la bâtisse, mal isolée, est presque inhabitable en hiver. Ils décident donc de la rénover entièrement et de l’isoler avec des matériaux locaux : paille de lavande et riz de Camargue. 200 000 euros de travaux seront nécessaires pour ce projet titanesque qui va mobiliser toute la famille et leurs amis.

Construire une maison écologique et moderne en bois, en paille ou même en pneus, beaucoup en rêve, eux l'ont fait ! ♻️🏡

📺 #ZoneInterdite, demain à 21.05 #SemaineGreen pic.twitter.com/c1gKin4Ldo — M6 (@M6) January 23, 2021

« Une maison écolo et moderne : ces Français la construisent en famille ! » c’est ce soir dans « Zone Interdite »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés