Plus belle la vie : ce soir, Lucie surprend Jean-Paul et Léa (résumé + vidéo épisode 4202 PBLV du 26 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4202 du mardi 26 janvier 2021 – C’est un moment un peu gênant qui attend Jean-Paul et Léa ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, après avoir passé la soirée ensemble, ils se sont endormis sur le canapé et Lucie les surprend dans les bras l’un de l’autre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4202

Friedman pense que Camille souffre du syndrome de Stockholm, mais il reste un espoir. Emma peut faire revenir sa sœur à la raison. Emma explique à Camille les règles en société, mais aussi le concept de parler et d’expliquer plutôt que de punir. Baptiste se sent mal à l’aise aux cotés de Camille et Kevin ne le rassure pas en lui donnant des exemples de comportements dans les kidnappings. Camille respire la joie à l’air libre et arrive à convaincre Emma et Baptiste d’adopter un chat…



Léa a passé la nuit sur le canapé de Boher et se fait surprendre par Lucie au petit matin. Boher constate que des journées entières ont disparu dans les registres des vidéos de surveillance de la police municipale. Léa a découvert que le gel hydroalcoolique qu’utilisent les enfants contient du méthanol…

Luna se fait agresser dans la rue. Elle est sauvée par un inconnu, qui se fait rouer de coups. Il est transporté à l’hôpital suivi de Luna affolée…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4202 du 26 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

