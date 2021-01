« Sam » du 11 janvier 2021 : ce soir sur TF1, 2 épisodes inédits de la saison 5 (vidéo)

4.6 ( 13 )



« Sam » du 11 janvier 2021. Ce soir sur TF1, suite de la saison 5 de votre série « Sam ». Au programme de votre soirée de ce lundi, les épisodes 3 et 4 inédits, avec une demande en mariage ! En effet, Antoine va faire sa demande à Sam mais sa réaction n’est pas celle qu’il attendait…



À découvrir dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 .



« Sam » du 11 janvier 2021 : vos deux épisodes inédits

Episode 3 saison 5 « Rosa » : Furieuse contre son père et cette nouvelle famille qu’elle se découvre, Sam fuit, bien décidée à ne plus jamais les revoir. De plus, elle a d’autre soucis en tête. Sa rencontre avec le lieutenant Montel ne se passe pas comme elle l’avait espéré. Sam se la joue détachée, ce qui ne plaît pas du tout au lieutenant, qui semble déterminé à la faire payer pour l’accident qu’elle a provoqué.

Episode 4 saison 5 « Jonas » : Antoine a pris les devants pour régenter la vie de Sam. Non seulement, il lui organise un rendez-vous avec un avocat mais en plus, il la demande en mariage. Sam, qui déteste qu’on lui force la main, est furieuse. De plus, l’intervention du lieutenant Montel, qui vient interroger des élèves au sein du collège, et l’inquiétude de Xavier quant à son avenir commencent à sérieusement l’inquiéter…



Et on termine avec les premières minutes de ce qui vous attend ce soir.

« Sam », la prof la plus déjantée du PAF, c’est ce soir sur TF1 et MYTF1 dès 21h05.

