« The Bay » du 11 janvier 2021 : vos 2 épisodes inédits de ce soir (saison 2)

4 ( 4 )



Annonces





« The Bay » du 11 janvier 2021 – En ce début de semaine, c’est la suite de la saison 2 inédite de la série « The Bay » qui vous attend ce soir sur France 2. Au programme, les épisodes 3 et 4 de cette nouvelle saison.



Annonces



Annonces

A suivre dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces





« The Bay » du 11 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 3 : De nouvelles découvertes sur la famille Marshbrook viennent écorner un peu plus l’image du bonheur parfait qu’elle affiche. De son côté, Penny tente d’éloigner Andy de sa fille et de ses petits-enfants…

Episode 4 : Un drame touche de près la police de Morecambe et une unité spéciale arrive de Manchester pour enquêter. L’équipe du commandant Manning, continue son enquête sur l’assassinat de Stephen Marshbrook et s’intéresse de près à une société immobilière…



Annonces





Quelle audience pour le lancement de la saison 2 de « The Bay » ?

La semaine dernière, le lancement de la saison 2 a du se compter de la troisième place des audiences de la soirée de lundi avec 2,64 millions de téléspectateurs pour 11% de part d’audience.

« The Bay » revient ce soir pour la suite de la nouvelle saison inédite sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés