« Secrets d’histoire » du 18 janvier 2021 : ce soir « Raphaël, le prodige de la Renaissance » sur France 3

« Secrets d’histoire » du 18 janvier 2021. Ce soir, dans le cadre d’un nouveau numéro inédit de « Secrets d’histoire », France 3 nous propose d’en savoir un peu plus ce soir « Raphaël » l’un des plus grands maîtres de la Renaissance italienne.



Un homme au destin extraordinaire devenu l’un des artistes majeurs de la renaissance italienne.

Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 18 janvier 2021 : sommaire

Peintre virtuose, architecte audacieux, poète… Raphaël est l’enfant chéri de la Renaissance italienne. Porté au pinacle de son vivant, élevé au statut d’idole après sa mort, l’artiste prodige a connu une gloire jamais démentie jusqu’à aujourd’hui. Ses œuvres sont entrées dans l’imaginaire occidental avec une telle force, qu’elles constituent à elles seules une définition de la grâce et de la beauté.



Pourtant, la vie de Raphaël Sanzio reste pétrie de mystères. Derrière le peintre, l’homme est un grand séducteur qui fascine par la douceur de ses mœurs et son aisance en toute circonstance. Princes, cardinaux et mêmes papes… Nul ne résiste au charme solaire de ce beau jeune homme, en particulier les femmes, omniprésentes dans son œuvre.

Si Raphaël encense la féminité à la pointe de son pinceau, c’est aussi parce qu’il s’adonne aux plaisirs charnels sans modération, jusqu’à en perdre la raison… et peut-être la vie ! Sa mort inexpliquée, à seulement 37 ans, est souvent mise sur le compte d’excès d’étreintes amoureuses avec sa maîtresse. Cette femme légendaire a sous doute prêté ses traits à bon nombre d’œuvres du maître, en particulier son plus célèbre portrait, La Fornarina, qui demeure l’un des plus grands mystères de l’art.

🔴 𝗖𝗘 𝗟𝗨𝗡𝗗𝗜 𝟭𝟴 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 | Pour la première fois dans Secrets d'Histoire, @bernstephane vous propose de découvrir le destin extraordinaire de Raphaël ! 👨‍🎨 👉 Peintre virtuose, architecte audacieux, poète… Raphaël est l’enfant chéri de la Renaissance italienne. 🇮🇹 pic.twitter.com/2CzO4ApZwc — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) January 15, 2021

Secrets d’Histoire lève le voile sur la vie et l’œuvre de Raphaël, qui, après Michel-Ange et Léonard de Vinci, conclut la trilogie des grands maîtres de la Renaissance Italienne. De sa jeunesse dorée à Urbino à son apothéose romaine, en passant par les palais de Toscane, et jusqu’au Panthéon, où il est enterré, à l’égal des princes, cet épisode inédit fait le portrait, tout en nuances, d’un homme qui a fait de sa vie elle-même, un chef d’œuvre.

Avec la participation de…

Vincent Delieuvin (conservateur en chef au Musée du Louvre),

Stefania Tullio Cataldo (historienne de l’art),

Gennaro Toscano (conseiller scientifique à la Bibliothèque Nationale de France),

Caroline Vrand (conservatrice du patrimoine à la Bibliothèque Nationale de France),

Mathieu Deldicque (conservateur au musée Condé du château de Chantilly),

Dominique Cordelier (conservateur au Cabinet des dessins du Louvre),

Laurence Aventin (historienne de l’art),

Luigi Bravi (directeur de la Maison Natale de Raphaël à Urbino),

Giovanni Russo (conservateur en chef du Palais Ducal d’Urbino),

Valentina White (restauratrice d’art),

Anne-Claire Bour (historienne),

Marilena Caciorna (historienne de l’art)…

« Secrets d’histoire » vous propose un numéro exceptionnel ce soir consacré à un homme qui est mort le jour de sa naissance, un vendredi saint ; il n’en fallait pas moins pour que ses contemporains y perçoivent un signe de la Providence…

