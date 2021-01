« Opération renaissance » du 18 janvier 2021 : ce soir Émeline et Pierre-Yves sur M6

4.8 ( 12 )



« Opération renaissance » du 18 janvier 2021. Deuxième numéro de la nouvelle émission de M6 « Opération renaissance ». Elle nous est présentée par la superbe Karine Le Marchand.



« Opération renaissance » c’est quoi déjà ?

Pour la 1ère fois à la télévision 10 individus atteints d’obésité morbide, et ayant décidé de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps, ont été suivis durant 3 ans.

Pour les accompagner et augmenter leurs chances de réussite après leurs opérations, un protocole inédit de grands professionnels, 10 spécialistes du surpoids et de l’obésité, a été spécialement créé pour encadrer nos témoins aux étapes clés de leur transformation.

« Opération renaissance » du 18 janvier 2021 : ce soir Émeline et Pierre-Yves

Dans cet épisode, nous allons suivre le parcours d’Émeline et de Pierre-Yves, deux personnes décidées à se sortir de l’obésité coûte que coûte.



Émeline est une maman célibataire de 26 ans. Depuis l’adolescence elle a des crises de compulsion alimentaire qui ont complètement déréglé son métabolisme. À tel point que les régimes restrictifs classiques n’ont plus aucun effet sur elle. Chaque accident de la vie l’a conduite à prendre toujours plus de poids. Elle se lance avec beaucoup d’espoir dans le parcours de la chirurgie bariatrique mais sait que cette dernière n’est pas une baguette magique et qu’il lui faudra courage et persévérance pour affronter les différentes origines de son obésité.

« Je n’ai pas vu ma mère pendant 6 ans »

Après plusieurs abandons, Emeline a perdu confiance en elle.

📺 #OpérationRenaissance à 21.05 pic.twitter.com/YI1pNdKZFt — M6 (@M6) January 18, 2021

À seulement 25 ans, Pierre-Yves pèse 180 kilos pour 1,90 mètres. Une obésité qui met sa santé en danger et qui l’empêche selon lui de vivre épanoui. Pierre-Yves a toujours été en surpoids depuis l’enfance, subissant les moqueries de ses camarades de classe. Un cercle vicieux pour ce jeune homme hyperphage – il mange en trop grande quantité sans jamais avoir de sentiment de satiété – qui compensait ces attaques par plus de nourriture. Aujourd’hui, Pierre-Yves va devoir révolutionner sa manière de vivre et pas seulement de manger pour sortir durablement de l’obésité.

Karine Le Marchand présente « Opération renaissance » en vidéo

Pour mieux vous présenter le programme, écoutez-en sa présentation par Karine Le Marchand en personne.

« Opération renaissance » débarque ce soir sur M6 et 6PLAY pour voir ou revoir l’émission en replay.

