« Sam » du 18 janvier 2021 : ce soir sur TF1, 2 épisodes inédits de la saison 5

4.5 ( 10 )



« Sam » du 18 janvier 2021. Ce soir sur TF1, suite de la saison 5 de votre série « Sam ». Deux nouveaux épisodes inédits vous seront proposés dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 .



Et attention c’est déjà l’avant-dernière soirée !

« Sam » du 18 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

« Frida » : Sam a passé la nuit au dépôt du tribunal. Son cas est grave et elle est mise en examen. Dans le même temps, sa vie privée devient de plus en plus compliquée. Elle refuse officiellement la demande en mariage d’Antoine et apprend que l’unique raison du retour de son père est le besoin urgent qu’elle accepte de donner son rein… pour sauver la vie de son frère.

« Clément » : Sam est au plus mal. Après avoir été trahie par sa nouvelle famille, elle est quittée par Antoine. Il n’accepte pas son refus de l’épouser. Seule et triste, elle a de plus en plus de mal à entrevoir le bout du tunnel, d’autant que les résultats de son test de compatibilité viennent de tomber. Sam est positive, elle est la seule à pouvoir sauver Olivier. Encore faut-il qu’elle accepte de faire cet ultime cadeau à son frère.



Vers un nouveau succès d’audience ?

Le succès de cette saison 5 se confirme. La semaine vous étiez 4.47 millions de fidèles à regarder les deux épisodes inédits, soit 20.2% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était largement en tête des audiences lundi dernier en première partie de soirée.

#Audiences @TF1

La série #SAM

Très Largement Leader avec 4.7 M de tvsp. Avec de très belles PdA sur les cibles jeunes et féminines (sur les 2 Ep.) : 30% sur les FRDA-50 ans

42% sur les 15-24 ans

30% sur les 15-34 ans Rdv lundi prochain à 21h05 sur @TF1 et en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/KvrfveDCYl — TF1 Pro (@TF1Pro) January 12, 2021

« Sam », la prof la plus déjantée du PAF est de retour ce soir sur TF1 et MYTF1 dès 21h05.

