« The Bay » du 18 janvier 2021 : le final de la saison 2 ce soir avec 2 épisodes inédits

« The Bay » du 18 janvier 2021. C’est déjà la fin pour la saison 2 de la série policière britannique « The Bay ». Les aventures de l’inspectrice, Lisa Armstrong, incarnée par Morven Christie, se terminent ce soir avec les épisodes 5 et 6 de la saison 2.



A suivre dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV.



« The Bay » du 18 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 5 : Lisa poursuit son enquête sur l’assassinat de Stephen Marshbrook, beau-fils et associé de l’avocat Bill Bradwell. Tandis qu’elle concentre ses recherches sur les relations troubles qu’entretient le cabinet Bradwell et Marshbrook avec le promoteur Breakwater, un nouvel élément vient relancer la piste familiale et les investigations prennent un nouveau tournant

Épisode 6 : L’enquête s’est à présent orientée vers une piste particulièrement fructueuse. Après l’arrestation du tueur à gages qui a exécuté Stephen Marshbrook, le nom du commanditaire émerge rapidement. L’opportunité est belle pour Lisa d’obtenir à des réponses à ses questions.



« The Bay » revient ce soir pour la suite et la fin de cette deuxième saison. A voir également en replay sur France.TV.

