Plus belle la vie : ce soir, Emma enceinte ? (résumé + vidéo épisode 4196 PBLV du 18 janvier 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4196 du lundi 18 janvier 2021 – Emma serait-elle enceinte en ce début de semaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Baptiste, motivé à avoir un deuxième enfant, offre un test de grossesse à Emma, qui va tout de suite vérifier si elle est enceinte…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : la guerre est déclarée au Mistral, Baptiste quitte Emma (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4196

Camille erre sur le marché en espérant revoir Emma. Elle finit par se faire embarquer par la police pour vol à l’étalage. Au commissariat, Camille est terrorisée par l’autorité d’Éric. La seule personne dont elle parle, c’est Emma, sa sœur, ce qui met la puce à l’oreille de Kevin. Ce dernier se rend compte qu’il est face à un cas atypique. De son côté, Emma est lunatique et Baptiste ne sait plus trop sur quel pied danser avec elle…



Léa a demandé à Lougane de faire nommer Boher à la tête de la police municipale. Boher hésite mais il est encouragé par la tristesse de Lucie. Le ton ne fait que monter entre Cissé et Boher qui démissionne. De son côté, Léa perd ses moyens en interview pendant la présentation de son programme…

Pour Riva, Jean-Luc doit impérativement se réconcilier avec son fils pour guérir. Il a tout le soutien de Mirta…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4196 du 18 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

