Audiences TV prime 17 janvier 2021 : « L’empereur de Paris » faible leader devant « John Wick 2 »

4.6 ( 14 )



Annonces





Audiences TV prime 17 janvier 2021. Quels sont les chiffres de l’audience de ce dimanche 17 janvier 2021 en première partie de soirée ? Qui a remporté la bataille ? Voici les chiffres tant attendus du sacro-saint audimat.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et c’est France 2 qui l’emporte avec le magnifique film de Jean-François Richet « L’empereur de Paris ». Emmené par Vincent Cassel, Patrick Chesnais et August Dielh, il a convaincu 3.62 millions de cinéphiles soit 16.1 % de ceux qui avaient choisi d’allumer leur petit écran hier soir.

Audiences TV prime 17 janvier 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec la première diffusion en clair du film de Chad Stahelski « John Wick 2 ». Porté par Keanu Reeves, il a convaincu 3.43millions de Français, soit 15.7 % du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





Notez toutefois une place de leader sur cibles avec jusqu’à 24% de part d’audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1 📌 #JohnWick2 leader sur cibles hier soir avec : ✅ 24% de pda FRDA-50a

✅ 23% de pda 25-49a

et 3.4M de tvsp. pic.twitter.com/m3eBnI2oN8 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 18, 2021

Pour sa part M6 proposait un numéro inédit de son magazine « Capital » consacré hier soir à un grand gaspillage d’état : les aides sociales et les retraites. Un sujet qui suscité l’intérêt de 2.80 millions de contribuables (pda 12.8%).

France 3 est juste derrière avec un épisode inédit de sa série « Les enquêtes de Morse ». Hier soir l’épisode « Chacun chez soi ». Et il a pu compter sur 2.61 millions de fidèles pour 11.1% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Deux autres chaînes au dessus du million de téléspectateurs…

Arte tout d’abord avec la rediffusion du film de Peter Weir « Master and Commander » avec Russell Crowe vu ou revu par 1.17 million de personnes (5.2% de pda).

France 5 ensuite avec un documentaire plus que gourmand : « Le Flan : Un succès époustouflant ! ». Il a réveillé les papilles de 1.16 million de Français, soit 4.7% des téléspectateurs.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés