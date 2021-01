Plus belle la vie : ce soir, Samia sombre (résumé + vidéo épisode 4189 PBLV du 7 janvier 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4189 du jeudi 7 janvier 2021 – Samia sombre ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Jean-Paul n’a pas hésité à appeler Léa « mon amour » devant Samia, celle-ci souffre et a bien du mal à cacher sa tristesse devant Lucie…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Samia disparait, un nouveau commissaire, Léa prend une décision (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4189

Boher se précipite sur Léa sans un regard pour Samia. Cette dernière se rend compte de la force des sentiments de Boher pour Léa. Patrick en veut à Boher d’avoir mis sa fille en danger bien que la jeune femme s’en sorte. Boher fait sa déclaration d’amour impossible à Léa qui dort et qui n’entend pas. Samia, de rage, s’en prend à un paparazzi, elle est arrêtée par Machet et Berger, deux policiers municipaux. Elle comprend très vite qu’elle a affaire à un coup monté…



C’est le premier jour de travail de Sabrina, elle est à l’aise, bien que Mike, son patron, la mate quand elle a le dos tourné. Après le service, elle partage son pourboire avec Chloé qui finit par s’en prendre violement à elle. Perturbée par cette réaction, Sabrina est au plus mal mais Nathan est là pour lui remonter le moral…

Les problèmes de sommeil de Mirta et Jean-Luc semblent s’arranger quand ils sont ensemble. Mais ils refusent de croire Riva…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4189 du 7 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

