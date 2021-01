Un si grand soleil : Arthur retrouve son père, Alex et Virginie réconciliés, ce qui vous attend vendredi 8 janvier (épisode n°555 en avance)

4.9 ( 9 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 555 du vendredi 8 janvier, le jour de Noël se passe mieux pour Arthur.



En effet, il a la bonne surprise de recevoir un cadeau de sa soeur, Manon. Elle lui a envoyé un album photos souvenirs, un cadeau qui lui fait très plaisir.



Et Inès explique à Arthur que pour le réveillon, elle a trouvé Julien triste… Arthur décide alors de rentrer à la maison ! Julien n’a pas ses clés et demande son double à Alice. Ils se revoient et Julien trouve sa femme radieuse.

Au commissariat, l’IGPN démarre son enquête. La commandante Roux mène l’enquête et elle décide de demander à Valentin Humeau d’être ses yeux et ses oreilles au commissariat… Sauf qu’il semble avoir quelque chose à cacher…



Quant à Alex et Virginie, ils se retrouvent et se réconcilient !

Rendez-vous vendredi 8 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021

