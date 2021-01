« Le crime lui va si bien » du 8 janvier 2021 : ce soir l’épisode « Un caveau pour deux » sur France 2

4.5 ( 10 )



Annonces





« Le crime lui va si bien » du 8 janvier 2021. Après la rediffusion de l’épisode pilote la semaine dernière, place à de l’inédit ce soir pour la série « Le crime lui va si bien » portée par Claudia Tagbo.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.

« Le crime lui va si bien » du 8 janvier 2021 : ce soir l’épisode « Un caveau pour deux »

L’histoire : Lors des funérailles d’un homme qui s’est suicidé, la maigre assemblée présente découvre avec surprise que sa place dans le caveau est déjà̀ occupée par une jeune femme fraîchement assassinée ! Qui est la victime et pourquoi a-t-elle été́ cachée là ? La capitaine Gaby Molina découvre assez vite que l’homme que l’on enterre et cette jeune femme ont tous deux un lien avec un château des alentours. Assistée de la lieutenante Céline Richer avec qui elle collabore et cohabite non sans heurts, Gaby se lance dans une enquête qui va la mettre aux prises avec une bien curieuse famille de châtelains…

Le crime lui va si bien : vidéo

Actrices et producteur vous parlent de cette nouvelle saison inédite…



Annonces





Vers un nouveau succès d’audience ?

Rediffusé la semaine dernière l’épisode pilote s’est pourtant imposé en tête des audiences en réunissant 4.43 millions de téléspectateurs soit 19.2% du public présent devant son poste de télévision. On imagine qu’avec l’inédit de ce soir, la première place sera encore de mise…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés