Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 22 janvier 2021 – C’est le week-end et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et si tel est le cas, il est temps d’en savoir plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 18 au vendredi 22 janvier 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, le mariage des Bastide semble définitivement terminé. Alice veut tourner la page et aller de l’avant…

De leur côté, Sofia et Elise ont elles aussi des problèmes de couple. Sofia découvre la difficulté d’être en couple avec un flic.



Lundi 18 janvier 2021, épisode 561 : Tandis que Sofia est toujours sous le choc, Johanna trouvera-t-elle l’équilibre auquel elle aspire ? De son côté, Alice est pressée de tourner la page une bonne fois pour toutes.

Mardi 19 janvier 2021, épisode 562 : Alors que Ludo arrive de très mauvaise humeur au travail, un nouveau témoignage va faire rebondir l’enquête. Quant à Sofia, elle fait sa B. A. de la semaine.

Mercredi 20 janvier 2021, épisode 563 : Alors que Yasmine s’est levée du mauvais pied, Élise est prête à prendre des risques pour se racheter. Pendant ce temps, Gérald multiplie les maladresses, et Lucille demande un service à Akim.

Jeudi 21 janvier 2021, épisode 564 : Alors que la menace surgit là où on ne l’attendait pas, Ludo découvre une immense colère en lui. De son côté, Alice veut rester légère, et des souvenirs refont surface pour Élise.

Vendredi 22 janvier 2021, épisode 565 : Tandis qu’Anissa se fait du souci pour sa mère, Sofia réalise ce que c’est qu’être une femme de flic. Florent aide un client à regarder la vérité en face et, de son côté, Bilal est rongé par une inquiétude tenace…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 4 au 8 janvier 2021 en cliquant ICI

du 11 au 15 janvier 2021 : INDISPONIBLES

