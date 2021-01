Un si grand soleil : Elise accouche, Julien triste et seul, ce qui vous attend mercredi 6 janvier (épisode n°553 en avance)

4.5 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 553 du mercredi 6 janvier, Elise va accoucher !



Annonces



Annonces

La jeune femme donne naissance à une petite fille. Avec Sofia, elles ont décidé de l’appeler Charlie.



Annonces



Annonces



Annonces





Sofia est à côté de sa compagne, Bilal est là aussi et prend sa fille dans ses bras, ce qui semble déranger Sofia… Virgile vient lui aussi avec un petit cadeau pour le bébé, Sofia lui propose d’être le parrain de coeur de Charlie et il accepte avec émotion.

De son côté, Arthur n’est pas tendre avec ses parents. Il ne veut pas les voir pour Noël et annonce à Elisabeth qu’il veut passer Noël avec elle… Julien se sent triste et seul, il craque quand Elisabeth l’informe de la décision de son fils.



Annonces





Enric invite Julien pour le réveillon tandis que Ludo et Johanna invitent Alice.

Quant à Alex, il vient voir Virginie. Mais elle lui explique qu’elle a besoin de temps pour réfléchir…

Rendez-vous mercredi 6 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés